ГИБДД Свердловской области просит водителей не выезжать на трассы из-за снегопада

27 февраля на территории Среднего Урала выпал снег, что привело к затруднению движения не только в городах, но и на региональных дорогах.

Водителей просят изменить стиль вождения, в частности соблюдать дистанцию на трассах, а также в условиях города. Также по возможности стоит исключить длительные поездки.

В Нижнем Тагиле 65 спецмашин круглосуточно убирают снег с городских дорог. В столице Урала на ликвидацию последствий снегопада были выведены свыше 600 дорожных рабочих, а также порядка 200 единиц специализированной техники. За прошедший день было вывезено около двух тонн снега и рассыпано 130 тонн противогололёдных средств и полтонны щебня мелкой фракции, передает издание «Областная газета».