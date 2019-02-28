Более 130 тысяч рублей штрафов были взысканы с автосервиса-должника в Екатеринбурге
Сегодня, 11:39ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Организация технического обслуживания транспортных средств и оптовой торговли автозапчастями выплатила более 130 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД.
Сюжеты: Екатеринбург
В отделе по взысканию административных штрафов УФССП России по Свердловской области находились 196 исполнительных производств на общую сумму в 132 500 рублей. Исполнительные производства были возбуждены на основании штрафов ГИБДД. Сотрудники организации являлись злостными нарушителями правил дорожного движения.
С представителями фирмы была проведена беседа, также судебные приставы организовали комплекс мероприятий по побуждению должника к оплате. В результате долг был полностью выплачен, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
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