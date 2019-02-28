Более 130 тысяч рублей штрафов были взысканы с автосервиса-должника в Екатеринбурге

В отделе по взысканию административных штрафов УФССП России по Свердловской области находились 196 исполнительных производств на общую сумму в 132 500 рублей. Исполнительные производства были возбуждены на основании штрафов ГИБДД. Сотрудники организации являлись злостными нарушителями правил дорожного движения.

С представителями фирмы была проведена беседа, также судебные приставы организовали комплекс мероприятий по побуждению должника к оплате. В результате долг был полностью выплачен, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.