Расчистка под строительство моста через Тагильский пруд начнётся со следующей недели

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что позавчера, 26 февраля, до конца согласованы условия с подрядчиком по строительству моста. В данное время организация ждёт документы с подписями от исполнителя.

У них были какие-то свои вопросы. Если сегодня придёт подписанный договор, то мы хотим с понедельника на Гальянке начать расчистку, сказал Игорь Васильев.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что необходимо начинать работу, пока техника дорожной службы полностью не задействована в БКАД. Кроме того, он предложил на следующей неделе ещё раз обсудить проекты.

На следующей неделе сбежимся на полчасика, всё обсудим: подходы к мосту и БКАД в рамках 2020 года, сообщил Владислав Пинаев.