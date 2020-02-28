Расчистка под строительство моста через Тагильский пруд начнётся со следующей недели
Сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в администрации города подняли вопрос о начале работ по строительству моста через Нижнетагильский пруд. Директор МУП «Тагилдорстрой» планирует начать расчистку территории на ГГМ.
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что позавчера, 26 февраля, до конца согласованы условия с подрядчиком по строительству моста. В данное время организация ждёт документы с подписями от исполнителя.
У них были какие-то свои вопросы. Если сегодня придёт подписанный договор, то мы хотим с понедельника на Гальянке начать расчистку, сказал Игорь Васильев.
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что необходимо начинать работу, пока техника дорожной службы полностью не задействована в БКАД. Кроме того, он предложил на следующей неделе ещё раз обсудить проекты.
На следующей неделе сбежимся на полчасика, всё обсудим: подходы к мосту и БКАД в рамках 2020 года, сообщил Владислав Пинаев.
Напомним, в конце декабря подрядчиком на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд стала московская компания «АльмакорГрупп». Организация предложила выполнить работы за 3,8 миллиарда рублей. 14 января в мэрии был заключен договор с подрядчиком. 4 февраля прошло официальное подписание дорожной карты по строительству моста через Нижнетагильский пруд.