Аэропорт Будапешта «закрыл небо» для авиарейса из Екатеринбурга

Отправиться в Венгрию самолетом из Екатеринбурга теперь невозможно. Эта страна вместе с другими государствами Евросоюза запретила нахождение российских воздушных судов над своей территорией.
Российские самолеты в аэропорту Будапешта не принимают. Рейс U6 7229/7230 отменен, предупредили пассажиров в пресс-службе «Уральских авиалиний». То же самое касается и многих других перевозчиков.
Причиной этого стала специальная военная операция России на Украине. Со стороны ЕС в отношении ее инициатора были введены экономические санкции. Воспрепятствование пользованию воздушными коридорами и аэропортами за границей — только одна из ограничительных мер.