Аэропорт Будапешта «закрыл небо» для авиарейса из Екатеринбурга

Аэропорт Будапешта «закрыл небо» для авиарейса из Екатеринбурга
Аэропорт Будапешта «закрыл небо» для авиарейса из Екатеринбурга
Сегодня, 03:36ТранспортФото: 1MI

«Уральские авиалинии» заявили об отмене всех рейсов в Венгрию

Аэропорт в столице Венгрии отказался принимать гражданский самолет из Екатеринбурга. Причина этого кроется в санкциях, направленных против России странами Европейского союза.

Отправиться в Венгрию самолетом из Екатеринбурга теперь невозможно. Эта страна вместе с другими государствами Евросоюза запретила нахождение российских воздушных судов над своей территорией.

Российские самолеты в аэропорту Будапешта не принимают. Рейс U6 7229/7230 отменен, предупредили пассажиров в пресс-службе «Уральских авиалиний». То же самое касается и многих других перевозчиков.

Причиной этого стала специальная военная операция России на Украине. Со стороны ЕС в отношении ее инициатора были введены экономические санкции. Воспрепятствование пользованию воздушными коридорами и аэропортами за границей — только одна из ограничительных мер.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРЕкатеринбург
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