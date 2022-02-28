О ходе внедрения интеллектуальных транспортных систем рассказали в Нижнем Тагиле

Работа над внедрением системы началась два года назад. Сначала светофорные объекты были установлены на Карла Маркса, Газетной и проспекте Ленина. В ходе второго этапа работ в минувшем году были введены в эксплуатацию еще 26 светофорных объектов на Южном подъезде, Красногвардейской, Фестивальной и Восточном шоссе. Еще три объекта работают в локальном режиме в связи со строительством путепровода на Циолковского — на перекрестках Красногвардейская-Кулибина, Кулибина-Фестивальная, Фестивальная-Индустриальная.