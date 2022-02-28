О ходе внедрения интеллектуальных транспортных систем рассказали в Нижнем Тагиле

О ходе внедрения интеллектуальных транспортных систем рассказали в Нижнем Тагиле
О ходе внедрения интеллектуальных транспортных систем рассказали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:06ТранспортФото: 1MI
В Нижнем Тагиле идет подготовка конкурсной документации на третий этап работ по внедрению интеллекутальных транспортных систем.

Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев в ходе осмотра центра управления МБУ «Сигнал-3», где контролируют работу автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Работа над внедрением системы началась два года назад. Сначала светофорные объекты были установлены на Карла Маркса, Газетной и проспекте Ленина. В ходе второго этапа работ в минувшем году были введены в эксплуатацию еще 26 светофорных объектов на Южном подъезде, Красногвардейской, Фестивальной и Восточном шоссе. Еще три объекта работают в локальном режиме в связи со строительством путепровода на Циолковского — на перекрестках Красногвардейская-Кулибина, Кулибина-Фестивальная, Фестивальная-Индустриальная.

Как на данный момент работает «зеленая волна» глава Тагила смог проверить лично, проехав по улицам, где уже внедрена АСУДД.

У нас впереди третий этап работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле. Сегодня готовим конкурсную документацию,подчеркнул Владислав Пинаев.

Также в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» идут работы по развитию опорной сети связи, подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков и подсистемы управления маршрутами общественного транспорта. Еще часть выделенных финансов пойдет на информационную безопасность и продолжение работы над умными остановками, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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