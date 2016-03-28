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Активисты Нижнего Тагила предлагают изменить разметку на перекрестке Вагоностроителей-Дзержинского для снижения аварийности и разгрузки дороги (ФОТО)
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Активисты Нижнего Тагила предлагают изменить разметку на перекрестке Вагоностроителей-Дзержинского для снижения аварийности и разгрузки дороги (ФОТО)

28 марта 2016, 16:40ТранспортАлександра Логинова
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