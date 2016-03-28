Активисты Нижнего Тагила предлагают изменить разметку на перекрестке Вагоностроителей-Дзержинского для снижения аварийности и разгрузки дороги (ФОТО)
Обращение к мэру Нижнего Тагила Сергею Носову направили активисты движения «Тагил без ям».
Водители Нижнего Тагила знают, какие трудности испытывают все, кто проезжает на проспекте Вагоностроителей в районе КРЦ «Россия». Общественники предложили улучшить ситуацию на этом участке дороги, перенеся сплошную линию на 1 ряд влево при движении в сторону «Уралвагонзавода».
По мнению активистов, 1 ряд необходимо выделить для поворота налево на пр. Дзержинского или для разворота, а текущие 2 ряда для проезда прямо и направо. Основным аргументом инициаторов поправок является то, что водители не используют часть дороги на пр. Вагоностроителей при движении в сторону ул. Зари. А очевидцы сообщают, что автовладельцы вне зависимости от дорожной разметки уже ездят по такой схеме.
Автор схемы Дмитрий Ципляков.
Прошу рассмотреть данное предложение и изменить организацию движения на данном перекрестке согласно нашему предложению. Это значительно повысит пропускную способность перекрестка и снизит аварийность пишет в своем обращении к Главе города Никита Чапурин.
Будет ли реализована данная инициатива общественников - покажет время и расскажет TagilCity.ru.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru