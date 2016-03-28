Общественники обратились к Сергею Носову по поводу плохого состояния ряда дорог Нижнего Тагила (ФОТО)
28 марта 2016, 12:10ТранспортАлександра Логинова
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27 марта председатель ОД «Тагил без» Никита Чапурин обратился к Сергею Носову по вопросам проблемных участков на дорогах города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Общественники готовят письма с предложениями по улучшению ситуации: инспектирование улиц Нижнего Тагила и многочисленные жалобы от жителей города позволяют определять наиболее разрушившиеся участки дорог.
Еще один запрос от общественников касается проблемы с водоотведением.
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На перекрестке улиц Жуковского - Ермака - Береговая-Краснокаменская образовалась лужа глубиной около 35 сантиметров. Это произошло из-за забившейся водоотводной канавы. Прошу обеспечить расчистку водоотводной канавы и убрать воду с перекрестка, - обращаются общественники к Сергею Носову.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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