Общественники обратились к Сергею Носову по поводу плохого состояния ряда дорог Нижнего Тагила (ФОТО)

Общественники готовят письма с предложениями по улучшению ситуации: инспектирование улиц Нижнего Тагила и многочисленные жалобы от жителей города позволяют определять наиболее разрушившиеся участки дорог.

Еще один запрос от общественников касается проблемы с водоотведением.

На перекрестке улиц Жуковского - Ермака - Береговая-Краснокаменская образовалась лужа глубиной около 35 сантиметров. Это произошло из-за забившейся водоотводной канавы. Прошу обеспечить расчистку водоотводной канавы и убрать воду с перекрестка, - обращаются общественники к Сергею Носову.