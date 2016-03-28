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Пассажирская компания Нижнего Тагила утверждает, что её водитель не бросал газовые баллоны на трамвайных путях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирская компания Нижнего Тагила утверждает, что её водитель не бросал газовые баллоны на трамвайных путях

28 марта 2016, 13:10ТранспортДенис Таратонов
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