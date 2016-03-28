Пассажирская компания Нижнего Тагила утверждает, что её водитель не бросал газовые баллоны на трамвайных путях

«Газель» №10 ехала с Тагилстроя. Недалеко от перекрестка улиц Циолковская и Октябрьской революции колеса автомобиля попали в яму, от встряски у автомобиля что-то оторвалось:

У нашего транспорта что-то отпало и начало шкрябать по асфальту. Водитель вывернул на трамвайные пути и остановился. Вышел, посмотрел что случилось, заглянул в салон и сказал, что поедем через минуту. Взял инструмент и пошел, как мы (пассажиры) думали прикрутить то, что у него отпало. Услышав, что что-то зашипело и по характерному запаху поняли, что это был газовый баллон написал тагильчанин в сообществе «[ТТ] Я ♥ Нижний Тагил».

Эту информацию журналисту TagilCity.ru в компании «Строитель-Т» подтвердили, хотя сначала и не поверили, что их водитель мог самостоятельно демонтировать баллоны:

Он не смог бы открутить газовые баллоны. Они под машиной прикручены, их надо над ямой снимать сказал инженер службы безопасности дорожного движения Денис Викторович.

После того, как в компании связались с водителем, там признали, что действительно, из-за попадания в яму срезало шпильки и потребовалось демонтировать газовый баллон. Но с этого места описание того, что случилось в дальнейшем, стало различаться. По версии очевидца, водитель просто бросил баллоны прямо на трамвайных путях:

Вместо того, чтобы закрепить, водитель наоборот, полностью демонтировал баллон с «Газели». Дальше мы увидели два довольно немаленьких газовых баллона и начали гадать, куда он их погрузит. Но не тут-то было, водитель поступил гениально. Отодвинув на пару метров назад, поставил их прямо посередине трамвайных путей попутного направления, сел в газель и просто уехал. Этот гениальный поступок изрядно поднял настроение всех пассажиров.

В пассажирской компании уверены, что их водитель поступил совершенно иначе:

Он оставил один баллон, а не два. И не на трамвайных путях, а сбоку, на тротуаре. Потом этот баллон кто-то своровал. Кроме того, водитель предлагал пассажирам покинуть маршрутку, но они стали возмущаться и он довез их до конечной остановки.

Остается открытым вопрос — насколько безопасным для окружающих было оставить на улице переживший падение газовый баллон?