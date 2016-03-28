В Свердловской области пенсионеры будут платить только половину стоимости за проезд на пригородных поездах
28 марта 2016, 09:35ТранспортТимофей Данилов
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Льгота вводится с 1 апреля по 31 октября 2016 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этот период «скидки» на проезд будут действовать только для свердловчан, которые получают пенсию по старости. На получателей других видов пенсии (социальной, за выслугу лет, по потере кормильца, по инвалидности) такая мера социальной поддержки не распространяется.
Чтобы получить льготу на проезд, необходимы: пенсионное удостоверение с отметкой о назначении пенсии по возрасту или соответствующая справка, выданная территориальным органом Пенсионного фонда России.
Также необходим паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства. Можно предоставить и нотариально заверенные копии необходимых документов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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