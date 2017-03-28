Дефекты на некачественно отремонтированных дорогах Нижнего Тагила должны быть устранены к 15 июня

«Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила в начале апреля подаёт претензии подрядчикам по гарантии на объекты сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Дорожные работы, находящиеся на гарантии, выполнялись тремя подрядными организациями:

ООО «Шалинское Строительное Управление»;

ООО СК «Дельта»;

АО «Свердловскавтодор».

Минувший год показал, что «Шалинское СУ» не стремится к выполнению гарантийных обязательств. Компания «Дельта» на данный момент является банкротом, в связи с чем не до конца понятно, каким образом планируется выполнение гарантий.

Выполнявшая часть ремонтов в 2013 году ООО «Дельта» - банкрот. К слову, объекты «Дельты» оказались самыми качественными и гарантийных ремонтов почти не требуют отмечено в группе общественного движения «Тагил без ям».

«Свердловскавтодор» является действующим предприятием и с выполнением гарантийных обязательств затруднений не ожидается.

Глава города высказал опасения о вероятной затянутости судебных процессов.

Сергей Носов потребовал от «Службы заказчика» рассмотреть варианты проведения гарантийных ремонтов собственными силами с последующим выставлением счётов Шалинскому СУ поясняется в группе общественного движения «Тагил без ям».

Все дефекты на гарантийных объектах должны быть устранены к 15 июня.