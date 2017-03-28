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Дефекты на некачественно отремонтированных дорогах Нижнего Тагила должны быть устранены к 15 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дефекты на некачественно отремонтированных дорогах Нижнего Тагила должны быть устранены к 15 июня

28 марта 2017, 11:05ТранспортЕкатерина Малых
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