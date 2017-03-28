Какие дороги Нижнего Тагила нуждаются в ремонте? Специалисты оценят состояние тагильских дорог перед началом ремонтов

Определение дефектов дорожных покрытий необходимо для понимания того, с чем город выйдет в строительный сезон. Процесс дефектовки дорог планируется завершить к 20 апреля.

Глава города дал поручение ремонтировать дороги карточным способом. Данный вариант подразумевает полное вырезание повреждённых участков, а не только заполнение ям асфальтом рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Карточный ремонт асфальтобетонного покрытия экономически и технологически выгоднее ямочного. В ходе такого ремонта полностью снимается повреждённое дорожное полотно, а затем целиком ремонтируется данный участок дороги.

В отличие от небольших заплаток на дорогах, после ямочного ремонта завершенные и готовые к эксплуатации «карты» долговечнее. Покрытие на дорогах может продержаться до 4-5 лет утверждают специалисты.