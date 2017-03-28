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Общественники Нижнего Тагила потребовали у прокуратуры обязать администрацию города отремонтировать мост на пр. Мира (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники Нижнего Тагила потребовали у прокуратуры обязать администрацию города отремонтировать мост на пр. Мира (ФОТО)

28 марта 2017, 10:45ТранспортПавел Щербина
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