Полное закрытие на ремонт участка улицы Октябрьской революции в Тагиле перенесено

Полное закрытие участка улицы Октябрьской революции от улицы Циолковского до Газетной на реконструкцию в Нижнем Тагиле было отложено. Планируется, что еще 1-1,5 недели движение будет возможным.

Сегодня, 28 марта, строители разместят на дороге знаки, по которым будет осуществляться объезд. Однако пока работы будут вестись около ЦУМа. Пока Октябрьской революции полностью закрывать не будем. Пока начнем работать у ЦУМа у самого, чтобы не мешать проезду к нему, рассказал TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин. По его словам, пока начата подготовка, уже завезены материалы для обустройства инженерных сетей. Напомним, реконструкция улицы Октябрьской революции проводится в рамках второго этапа ремонта путепровода на улице Циолковского. Вместе с ним планируется и восстановление всех прилегающих дорог. Общая стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда рублей. Закрытие улицы Октябрьской революции планируется на участке от Циолковского до Газетной и от Циолковского до Грибоедова. Работы будут вестись в течение трех месяцев. Как подъехать к ЦУМу в Нижнем Тагиле после закрытия дороги на ремонт?

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