SKODA Rapid с выгодой до 130 000 рублей!

Уважаемые ценители автомобилей ŠKODA!

У вас осталось всего несколько дней для приобретения ŠKODA Rapid с выгодой до 130 000 рублей!

ŠKODA Rapid – это компактный лифтбэк, оснащенный современными технологиями и обладающий пространством для всей семьи, яркий современный дизайн, большой вместительный багажник, а также:

- ксеноновые фары;

- мультимедийные системы с сенсорным экраном и функцией Bluetooth;

- новай линейка двигателей, мощностью до 125 л.с.

ŠKODA Rapid. Для тебя по многим причинам.

Запись на тест-драйв: +7 3435 471 201

Подробности и запись на тест-драйв по многоканальному телефону: +7 (3435) 471-201

Добро пожаловать в Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1!

Ежедневно с 9:00 до 20:00

*Срок действия акции: 01.04.2016-30.04.2016.

** Максимальная выгода в 130 000 рублей достигается при покупке нового ŠKODA Rapid с пакетом опций WE4 (выгода

на пакет опций 59 700 рублей) по программе Trade-in (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля) в период с 1 по 30 апреля 2016 г. Количество автомобилей ограничено. Изображенный в рекламе автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, которое устанавливается за отдельную плату.

Гарантия качества предоставляется на все новые ŠKODA Rapid, произведенные с 01. 01. 2016 г., на срок 3 года или до достижения пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в первые 2 года условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега.