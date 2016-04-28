Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В 2016 году в Нижнем Тагиле за счёт бюджета новые остановки возводиться не будут, при этом продолжается снос старых (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В 2016 году в Нижнем Тагиле за счёт бюджета новые остановки возводиться не будут, при этом продолжается снос старых (ФОТО)

28 апреля 2016, 13:20ТранспортПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»