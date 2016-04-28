В 2016 году в Нижнем Тагиле за счёт бюджета новые остановки возводиться не будут, при этом продолжается снос старых (ФОТО)

Так сложилось, что дожидаться прибытия общественного транспорта, тагильчанам, как правило, приходится в некомфортных условиях. Где-то остановочных комплексов не было никогда.

Где-то остановочные комплексы были демонтированы в ходе работ по благоустройству Нижнего Тагила. Их собственники имели долги перед муниципалитетом за аренду земли.

Ещё в июле прошлого года TagilCity.ru интересовался у чиновников Администрации о дальнейшей судьбе остановочных комплексов Нижнего Тагила. Константин Никкель обещал, что взамен снесённым будут возведены другие, обновлённые остановочные комплексы. Конкретные даты не назывались из-за нерешённости проблем с землёй. Но тагильчане надеялись, что к выставке вооружения будут возведены если не новые остановочные комплексы, то временные укрытия.

Однако этого не произошло. Новые остановочные комплексы или укрытия от ветра и влаги так и не были возведены. В бюджете Нижнего Тагила в прошлом году не были предусмотрены средства на их установку и оборудование.

Стоит ли тагильчанам ждать строительства обещанных остановочных комплексов в этом году?

В условиях ограниченности ресурсов проект бюджета города на 2016 год формировался с учётом приоритетности расходов. В связи с чем расходы на проведение благоустройства и оборудования остановочных пунктов маршрутных автобусов в проекте бюджета на 2016 год не учтены ответили в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила на запрос TagilCity.ru.

Однако эта информация актуальна для остановок маршрутных автобусов. Для тех, кто пользуется этим видом транспорта, всё останется по-прежнему. С остановочными комплексами для трамваев ситуация несколько иная:

В настоящее время земельный участок по пр. Ленинградский готовится на аукцион по продаже права аренды земельного участка для эксплуатации временного торгового павильона на остановке общественного транспорта «Поликлиники». Планируется выставить на аукцион ещё несколько земельных участков для размещения остановочных комплексов отметили в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила.

Таким образом, надежда на то, что в этом году будут возведены новые остановочные комплексы – есть. Но благополучный исход ситуации зависит от многих факторов.

Тем временем в Нижнем Тагиле снос остановочных комплексов продолжается. Некоторые из остановок действительно выглядят пугающе, но в непогоду любая крыша над головой остаётся защитой от дождя.

Хотя сроки, когда в Нижнем Тагиле начнут возводиться новые остановочные комплексы, не называются, управление архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила уже объявило о конкурсе «Лучший эскизный проект остановочного комплекса с торговым объектом». Подробнее о нём портал TagilCity.ru расскажет завтра.

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