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За взятку экс-начальнику тагильского ГИБДД директор транспортной компании выплатит миллионный штраф
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За взятку экс-начальнику тагильского ГИБДД директор транспортной компании выплатит миллионный штраф

28 апреля 2016, 08:30ТранспортТимофей Данилов
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