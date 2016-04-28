За взятку экс-начальнику тагильского ГИБДД директор транспортной компании выплатит миллионный штраф

Тогда на 155-м километре Серовского тракта у поста весового контроля сотрудники ДПС остановили 35 большегрузов со щебнем. И остановили не случайно: у четырех грузовиков был перевес: вместо разрешенных 20-ти тонн груза, тягачи везли в 2,5 раза больше. Пока инспекторы разбирались с этими большегрузами, остальной транспорт ожидал проезда на автодороге.

Директор транспортной компании Андрей Смык предложил Барбицкому «закрыть глаза» на нарушения и пропустить его тягачи. За это мужчина предложил 35 тысяч рублей. О преступлении главный гаишник города сообщил в отдел борьбы с экономическими преступлениями. Взяткодателя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

В содеянном Смык сознался. Суд приговорил гендиректора к штрафу, превышающему сумму взятки в 35 раз – 1 260 000 рублей.

А екатеринбургский гаишник оказался не таким честным – 2 года он регулярно получал взятки от директоров транспортных кампании. В обмен на это инспектор не останавливал фуры с перегрузом.