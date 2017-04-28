Более тонны незаконного алкоголя было изъято из задержанного под Нижним Тагилом грузовика
28 апреля 2017, 09:00Транспорт
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Под Нижним Тагилом накануне был задержан грузовик, в котором перевозился нелегальный алкоголь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Задержание происходило с участием спецназа. Водитель транспортного средства с незаконным багажом – 51-летний житель Екатеринбурга.
В машине находилось 35 канистр с алкоголем без каких-либо сопроводительных документов, сообщается на сайте Росгвардии. Водитель не смог прокомментировать происхождение алкоголя. Всего было изъято более тонны спиртосодержащей продукции.
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