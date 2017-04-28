Движение транспорта будет перекрыто 9 мая на некоторых улицах Вагонки и Центра Нижнего Тагила (ФОТО)

9 мая с 7:30 утра и до окончания проведения мероприятий по случаю празднования Дня Победы будут перекрыто движение в Центре города.

по улице Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноармейская,

по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко,

по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,

по улице Карла Маркса на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,

по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная,

по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,

по улице Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,

по улице Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Серова,

по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова,

по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная,

по улице Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского,

по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского,

по улице Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского.

С 12:00 до 15:00 будет проводиться традиционная 68-ая легкоатлетическая эстафета на призы газеты«Тагильский рабочий». На время забега будут перекрыты следующие отрезки дороги:

по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции,

по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса,

по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции,

по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошниковка.

Пока проходят праздничные гуляния 9 мая с 13.00 до 20.00 в парке им. А.П. Бондина 9 мая прекращено движение будет по улице Красноармейская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.

Во время проведения районной манифестации и митингав Дзержинском районе 9 мая с 13.00 до 20.00 будет перекрыт проезд

по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды,

по проспекту Дзержинского на участке от улицы Ильича до проспекта Ленинградский,

по проспекту Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева,

по улице Окунева на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,

по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,

по улице Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева,

по улице Коминтерна на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева.