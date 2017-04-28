Движение транспорта будет перекрыто 9 мая на некоторых улицах Вагонки и Центра Нижнего Тагила (ФОТО)
28 апреля 2017, 18:35ТранспортЕкатерина Малых
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В день празднования Дня Победы в Нижнем Тагиле планируется перекрыть для движения транспорта несколько улиц.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 мая с 7:30 утра и до окончания проведения мероприятий по случаю празднования Дня Победы будут перекрыто движение в Центре города.
- по улице Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноармейская,
- по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко,
- по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,
- по улице Карла Маркса на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,
- по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная,
- по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,
- по улице Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,
- по улице Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Серова,
- по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова,
- по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная,
- по улице Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского,
- по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского,
- по улице Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского.
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С 12:00 до 15:00 будет проводиться традиционная 68-ая легкоатлетическая эстафета на призы газеты«Тагильский рабочий». На время забега будут перекрыты следующие отрезки дороги:
- по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции,
- по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса,
- по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции,
- по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошниковка.
Пока проходят праздничные гуляния 9 мая с 13.00 до 20.00 в парке им. А.П. Бондина 9 мая прекращено движение будет по улице Красноармейская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.
Во время проведения районной манифестации и митингав Дзержинском районе 9 мая с 13.00 до 20.00 будет перекрыт проезд
- по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды,
- по проспекту Дзержинского на участке от улицы Ильича до проспекта Ленинградский,
- по проспекту Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева,
- по улице Окунева на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,
- по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,
- по улице Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева,
- по улице Коминтерна на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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