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Движение транспорта будет перекрыто 9 мая на некоторых улицах Вагонки и Центра Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение транспорта будет перекрыто 9 мая на некоторых улицах Вагонки и Центра Нижнего Тагила (ФОТО)

28 апреля 2017, 18:35ТранспортЕкатерина Малых
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