Нетрезвый водитель из Нижней Туры вылетел на чужой иномарке с моста в реку (ФОТО)

За рулем Hyundai Gets, пишет E1.ru , находился нетрезвый водитель, по вине которого малолитражка оказалась среди бурных вод. В салоне находилось еще два человека. Травм никто в аварии не получил. Молодые люди сидели на крыше автомобиля в ожидании спасателей.

Как позже выяснилось, у водителя отсутствует водительское удостоверение, а машина принадлежит матери его друга. Молодой человек рискует попасть под административный арест на срок до 15 суток, либо получить штраф. Владелица авто рассказала о том, что попросила сына и его друга проверить, в исправном ли состоянии автомобиль после ремонта.