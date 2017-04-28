Нетрезвый водитель из Нижней Туры вылетел на чужой иномарке с моста в реку (ФОТО)
28 апреля 2017, 08:20Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минувшим днём, 27 апреля, в Нижней Туре иномарка улетела с плотины в реку.
За рулем Hyundai Gets, пишет E1.ru, находился нетрезвый водитель, по вине которого малолитражка оказалась среди бурных вод. В салоне находилось еще два человека. Травм никто в аварии не получил. Молодые люди сидели на крыше автомобиля в ожидании спасателей.
Как позже выяснилось, у водителя отсутствует водительское удостоверение, а машина принадлежит матери его друга. Молодой человек рискует попасть под административный арест на срок до 15 суток, либо получить штраф. Владелица авто рассказала о том, что попросила сына и его друга проверить, в исправном ли состоянии автомобиль после ремонта.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей