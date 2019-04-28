В Свердловской области автобусы и машины четыре часа стоят в пробке

28 апреля в Свердловской области из-за снегопада и гололеда на Серовском тракте образовалась пробка.

Где правительство, МЧС, ГИБДД? Четыре часа стоим на Серовском тракте. У меня полный автобус людей, среди которых дети, пожилые. Все хотят есть, в туалет. Где решение проблемы? написал один из водителей в группе «Екатеринбург-Серов».

Водители пишут о том, что у них кончается бензин, а по пути нет заправок.

У Таватуя все стоит в обе стороны, фуры перекрыли все движение, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Напомним, причиной многочасовой пробки стал гололед. Автомобилисты, которые успели поменять резину, не могут подняться в гору. Они заблокировали движение в обе стороны.

Пробка Невьянск-Екатеринбург; машины, фуры не могут подняться в гору. Три часа на Серовском тракте без движений (в сторону Екатеринбурга),рассказали подписчики группы «Инцидент Екатеринбург».

Сотрудники ГИБДД и дорожные службы работают в усиленном режиме, рассказал редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.