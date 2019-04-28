В Свердловской области автобусы и машины четыре часа стоят в пробке
На Серовском тракте пассажирский транспорт, фуры и автомобили уже четыре часа стоят в пробке, сообщает портал «Екатеринбург-Серов».
28 апреля в Свердловской области из-за снегопада и гололеда на Серовском тракте образовалась пробка.
Где правительство, МЧС, ГИБДД? Четыре часа стоим на Серовском тракте. У меня полный автобус людей, среди которых дети, пожилые. Все хотят есть, в туалет. Где решение проблемы? написал один из водителей в группе «Екатеринбург-Серов».
Водители пишут о том, что у них кончается бензин, а по пути нет заправок.
У Таватуя все стоит в обе стороны, фуры перекрыли все движение, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Напомним, причиной многочасовой пробки стал гололед. Автомобилисты, которые успели поменять резину, не могут подняться в гору. Они заблокировали движение в обе стороны.
Пробка Невьянск-Екатеринбург; машины, фуры не могут подняться в гору. Три часа на Серовском тракте без движений (в сторону Екатеринбурга),рассказали подписчики группы «Инцидент Екатеринбург».
Сотрудники ГИБДД и дорожные службы работают в усиленном режиме, рассказал редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
Ранее в ГИБДД предупредили о возможном ограничении движения пригородных и междугородних маршрутов автобусов, проходящих по региональным автодорогам «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», «Николо Павловское — Петрокаменское-Алапаевск», «Нижний Тагил-Нижняя Салда», «Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть Утка».