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В Свердловской области автобусы и машины четыре часа стоят в пробке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области автобусы и машины четыре часа стоят в пробке

Сегодня, 20:15ТранспортФото: «Инцидент Екатеринбург»
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