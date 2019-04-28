В Свердловской области ограничены междугородние перевозки из-за погоды

Из-за изменения погодных условий, в частности сильного ветра, снега и понижения температуры, в Свердловской области введено ограничение для пассажирского и большегрузного транспорта на участках:

Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов,

Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление),

Невьянск – Сербишино,

Верхняя Пышма – Невьянск,

Невьянск – Реж – Артемовский – Килачёвское.

На Серовском тракте образовалась большая пробка. По словам очевидцев, в районе поворота на Новоуральск автомобили собрались из-за того, что впередистоящие транспортные средства не смогли подняться в гору на летней резине.

Видео Видео: Е1

На отрезке трассы Невьянск – Екатеринбург в кювете оказался пассажирский автобус.

Видео Видео: Екатеринбург-Серов

Очевидцы сообщают порталу Е1, что машины с песком также стоят в пробке.

Сотрудники ГИБДД предупреждают о необходимости выбирать скорость, учитывая метеорологические условия. Также пешеходам необходимо быть внимательными и пересекать проезжую часть, убедившись в безопасности перехода.