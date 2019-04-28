В Свердловской области ограничены междугородние перевозки из-за погоды
28 апреля в Свердловской области введено ограничение пассажирских междугородних перевозок из-за снегопадов и наледи, сообщает ГИБДД региона.
Из-за изменения погодных условий, в частности сильного ветра, снега и понижения температуры, в Свердловской области введено ограничение для пассажирского и большегрузного транспорта на участках:
- Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов,
- Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление),
- Невьянск – Сербишино,
- Верхняя Пышма – Невьянск,
- Невьянск – Реж – Артемовский – Килачёвское.
На Серовском тракте образовалась большая пробка. По словам очевидцев, в районе поворота на Новоуральск автомобили собрались из-за того, что впередистоящие транспортные средства не смогли подняться в гору на летней резине.
На отрезке трассы Невьянск – Екатеринбург в кювете оказался пассажирский автобус.
Очевидцы сообщают порталу Е1, что машины с песком также стоят в пробке.
Сотрудники ГИБДД предупреждают о необходимости выбирать скорость, учитывая метеорологические условия. Также пешеходам необходимо быть внимательными и пересекать проезжую часть, убедившись в безопасности перехода.
Уральцы могут сообщить о происшествиях на федеральных трассах в УрФО по телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8 800 200-63-06 (звонок бесплатный), по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».