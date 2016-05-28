В Нижнем Тагиле ведется асфальтирование дороги по ул. Красногвардейская (ФОТО)
28 мая 2016, 12:25Транспорт
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Ежедневно в Нижнем Тагиле ведутся работу по асфальтированию дороги на улице Красногвардейская. Напомним, восстановление дорожного полотна на данной улице ведется за счет подрядчика.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее дорожные работы на улице Красногвардейская велись с нарушениями. В 2016 году было принято решение о проведении гарантийного ремонта на данном участке дороги силами компании-подрядчика.
Фрезерование улицы проходило в течение мая, с 23 мая дорожные рабочие приступили к асфальтированию. Работы ведутся в течение всего светового дня, а также в вечернее и ночное время.
По условиям контракта, подрядчик должен провести гарантийный ремонт до 1 июня. В противном случае - если подрядчики не успевают выполнить свои обязательства в срок - Сергей Носов поручит работу другим компаниям, а подрядчик, не уложившийся до 1 июня, возместит городу все расходы.
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