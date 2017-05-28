Дорогая иномарка сгорела ночью в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщение о возгорании Infiniti FX37S поступило на пульт дежурного в 1:30 ночи.

Прохожие услышали треск, похожий на фейерверк, пишет E1.ru.

На место выезжали 6 спасателей и 2 спецмашины. Они достаточно быстро потушили горящую машину, и тем самым спасли от огня автомобили по соседству.

В полиции сообщили, что по факту возгорания будет проведена проверка.

Фото и видео: E1.ru