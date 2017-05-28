Дорогая иномарка сгорела ночью в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
28 мая 2017, 09:30Транспорт
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В столице Урала в ночь на 27 мая сгорела дорогая иномарка.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о возгорании Infiniti FX37S поступило на пульт дежурного в 1:30 ночи.
Прохожие услышали треск, похожий на фейерверк, пишет E1.ru.
На место выезжали 6 спасателей и 2 спецмашины. Они достаточно быстро потушили горящую машину, и тем самым спасли от огня автомобили по соседству.
В полиции сообщили, что по факту возгорания будет проведена проверка.
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Фото и видео: E1.ru
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