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Иномарка сгорела на парковке перед магазином в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Иномарка сгорела на парковке перед магазином в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2017, 13:15Транспорт
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