Иномарка сгорела на парковке перед магазином в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
28 мая 2017, 13:15Транспорт
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Вечером 27 мая в Екатеринбурге по улице Бажова сгорел автомобиль.
Сюжеты: Екатеринбург
Хозяева Renault Logan припарковались у магазина и ушли за покупками. Начался пожар, который заметили прохожие и вызвали спасателей.
До приезда пожарных хозяева иномарки пытались тушить пожар самостоятельно, предварительно вытащив вещи из салона автомобиля, пишет E1.ru.
Версия о поджоге исключена, уверены очевидцы, автомобиль находился перед магазином. На улице было довольно людно.
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Фото и видео E1.ru
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