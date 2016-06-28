Не говорящий по-русски водитель маршрутки врезался в забор в Екатеринбурге (ФОТО)

Из-за того, что водитель не знает русского языка, он не смог объяснить приехавшим полицейским, почему он не заметил забор.

От удара погнулась одна секция металлического забора. У маршрутки в значительной степени повреждено правое крыло и бампер.

Фото ИА «Ночные новости»

В начале забора стоял дорожный знак. После столкновения его отбросило на несколько десятков метров.

Свидетель происшествия рассказал порталу E1.RU, что, возможно, водитель отвлекся и перестал следить за дорогой.