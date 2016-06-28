Не говорящий по-русски водитель маршрутки врезался в забор в Екатеринбурге (ФОТО)
28 июня 2016, 20:00ТранспортДенис Таратонов
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Маршрутное такси с пассажирами разбилось около 16 часов дня об забор в Екатеринбурге. Пострадавших нет, но машина сильно повреждена.
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за того, что водитель не знает русского языка, он не смог объяснить приехавшим полицейским, почему он не заметил забор.
От удара погнулась одна секция металлического забора. У маршрутки в значительной степени повреждено правое крыло и бампер.
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Фото ИА «Ночные новости»
В начале забора стоял дорожный знак. После столкновения его отбросило на несколько десятков метров.
Свидетель происшествия рассказал порталу E1.RU, что, возможно, водитель отвлекся и перестал следить за дорогой.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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