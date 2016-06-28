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Не говорящий по-русски водитель маршрутки врезался в забор в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не говорящий по-русски водитель маршрутки врезался в забор в Екатеринбурге (ФОТО)

28 июня 2016, 20:00ТранспортДенис Таратонов
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