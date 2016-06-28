В Нижнем Тагиле на Вагонке остановились трамваи: на рельсы выбросило машину (ФОТО)
28 июня 2016, 18:55ТранспортДенис Таратонов
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Из-за ДТП на Вагонке остановилось движение трамваев через остановку «Проспект Вагоностроителей» и временно изменилось движение трамвайного маршрута №10.
Сюжеты: Нижний Тагил
На участке дороги от УВЗ до улицы Юности встали трамваи. Путь им перегородил автомобиль, оказавшийся на путях в результате ДТП.
Машину выбросило на трамвайную остановку. На месте работали сотрудники ГАИ. Вагоны 10 маршрута временно ходили через улицу Заводская. Сейчас все в порядке, движение восстановлено сообщили журналисту TagilCity.ru в МУП «Тагильский трамвай».
Движение трамваев через остановку на проспекте Вагоностроителей было заблокировано в Нижнем Тагиле на 1 час и 20 минут.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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