В Нижнем Тагиле на Вагонке остановились трамваи: на рельсы выбросило машину (ФОТО)

На участке дороги от УВЗ до улицы Юности встали трамваи. Путь им перегородил автомобиль, оказавшийся на путях в результате ДТП.

Машину выбросило на трамвайную остановку. На месте работали сотрудники ГАИ. Вагоны 10 маршрута временно ходили через улицу Заводская. Сейчас все в порядке, движение восстановлено сообщили журналисту TagilCity.ru в МУП «Тагильский трамвай».

Движение трамваев через остановку на проспекте Вагоностроителей было заблокировано в Нижнем Тагиле на 1 час и 20 минут.