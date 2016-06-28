Замена водительских прав с 1 ноября будет производиться в МФЦ
28 июня 2016, 18:05ТранспортПавел Щербина
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С инициативой о предоставлении права на замену водительских удостоверений Многофункциональным центрам (МФЦ) выступило Министерство экономического развития Российской Федерации.
Планируется, что выдача международных водительских прав также будет осуществляться в МФЦ. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении в Правительстве РФ, сообщает Russia Today.
Напомним, в начале этого года процедура замены водительских прав уже была упрощена: водителям больше не требуется предоставлять медицинскую справку. В то же время должники по штрафам и алиментам не будут допускаться до сдачи экзаменов на права.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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