Авиакомпания Royal Flight отменила питание на коротких рейсах
Сегодня, 11:17ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Российский авиаперевозчик Royal Flight отказался от питания на рейсах длительностью до пяти часов, об этом сообщается на сайте компании.
Теперь пассажирам эконом-класса во время полета будут предлагаться только прохладительные напитки. Данная мера связана с тенденцией сдерживания цен на услуги авиаперевозчиков. Изменения начнут действовать с 1 июля.
Самолеты Royal Flight летают в ОАЭ, Грецию, Марокко, Тунис, Вьетнам и Австрию.
Ранее от бортового питания отказалась компания Azur Air.
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