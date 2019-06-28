В Екатеринбурге банкротят перевозчика, обслуживающего пять городских маршрутов
Сегодня, 10:44ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала подан иск к «Ю-Ви-Эй-Транс», работающей на рынке пассажирских перевозок 22 года, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Иск о банкротстве, согласно данным из картотеки арбитражных дел, подан «Татфондбанком», которому компания, по информации из открытых источников, задолжала 18 миллионов рублей. «Ю-Ви-Эй-Транс» является одним из лидеров на рынке пассажирских перевозок в Екатеринбурге и обслуживает маршруты № 018, 37, 19, 53, 2.
«Татфондбанк» также банкротит ООО «Компания Авто-вираж», которое работает в сфере пассажирских перевозок. Сумма исковых требований составляет 15 миллионов рублей.
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