В Екатеринбурге жители Вторчермета встали в пробку из-за застрявшего БТРа
Сегодня, 08:42ТранспортФото: Е1.ru
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В столице Урала в 7 часов утра начала образовываться автомобильная пробка на Вторчермете, причиной транспортного коллапса стал застрявший бронетранспортер, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, БТР заехал на газон и застрял на перекрестке улицы Агрономическая и Рижского переулка. На место приехали сотрудники ГИБДД, однако пока убрать технику не удалось, БТР перегородил половину дороги. Из-за этого образовалась пробка из десятков машин.
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Ситуация осложняется тем, что в микрорайоне ведутся дорожные работы, и перекрыты еще несколько улиц.
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