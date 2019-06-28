В Екатеринбурге жители Вторчермета встали в пробку из-за застрявшего БТРа

Как сообщают очевидцы, БТР заехал на газон и застрял на перекрестке улицы Агрономическая и Рижского переулка. На место приехали сотрудники ГИБДД, однако пока убрать технику не удалось, БТР перегородил половину дороги. Из-за этого образовалась пробка из десятков машин.