Мэрия Нижнего Тагила закупит трамваи на 112 млн рублей с USB-разъемами для зарядки
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на приобретение трех трамвайных вагонов с низким уровнем пола, а также специальными USB-разъемами для зарядки телефонов.
Начальная стоимость контракта составляет 111,8 миллионов рублей. Прием заявок от потенциальных поставщиков будет завершен 5 августа, а сам аукцион пройдет 7 августа.
Согласно документации, вагоны должны быть выпущены не раньше 2019 года, а также быть в двух комплектациях. Стоимость вагона первой комплектации составляет 36,2 миллиона рублей, а еще два в другом варианте — по 36,3 миллиона рублей каждый. В обеих комплектациях будут присутствовать шесть разъемов для зарядки телефонов. Кроме того, вагоны должны развивать скорость не меньше 75 километров в час.
Подрядчику дается на поставку новых вагонов 90 дней со дня подписания контракта.
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