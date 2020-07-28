Мэрия Нижнего Тагила закупит трамваи на 112 млн рублей с USB-разъемами для зарядки

Согласно документации, вагоны должны быть выпущены не раньше 2019 года, а также быть в двух комплектациях. Стоимость вагона первой комплектации составляет 36,2 миллиона рублей, а еще два в другом варианте — по 36,3 миллиона рублей каждый. В обеих комплектациях будут присутствовать шесть разъемов для зарядки телефонов. Кроме того, вагоны должны развивать скорость не меньше 75 километров в час.