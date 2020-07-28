В Нижнем Тагиле на одном из перекрестков в центре города изменится работа светофоров
Сегодня, 17:40ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Циолковского и Мира будет изменена работа светофоров, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, на перекрестке были установлены светофорные объекты с дополнительной секцией. На данный момент было увеличено время движения автомобилей, которые следуют со стороны улицы Октябрьской революции и поворачивают на проспект Мира в направлении улицы Победы.
Напомним, ранее на более чем десяти светофорах города была изменена схема работы, которая позволила разделить потоки пешеходов и транспорта.
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