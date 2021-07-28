Из-за счёта в 233 тысячи за ремонт екатеринбуржец 2 дня ночует в автосервисе

Екатеринбуржец вторую ночь ночует в автосервисе из-за того, что сотрудники автосервиса отказываются выдать мужчине его автомобиль УАЗ, пока он не заплатит 233 тысячи рублей.

Мужчина, купивший машину УАЗ, обнаружил в ней дефект, в связи с чем ему часто приходится оплачивать ремонты автомобиля в автосервисе, качество которых ему не нравится, пишет Е1. По словам автовладельца, ремонт машины делали не менее пяти раз по одной причине — у одного из сотрудников автосервиса не получалось определить неисправность. В итоге спустя почти неделю рабочий заменил катализатор. Однако на днях произошла новая проблема. Мужчина обслуживается у дилера как юридическое лицо. После очередной сдачи автомобиля на техосмотр ему сказали, что машину можно забирать. В договоре, заключённом между автовладельцем и автосервисом, указано, что предоплаты нет и после подписания акта о выполнении работ отсрочка платежа в 233 тысячи рублей составляет 5 дней. Мужчина сообщил, что когда он прибыл в автосервис, ему сказали, что сначала ему необходимо совершить оплату, без чего автомобиль владельцу не вернут. По его словам, оснований для оплаты у него нет, поскольку акты не подписаны, а ему их не выдают. В связи с удержанием машины он вызвал полицию, однако сотрудники правоохранительных органов пообщались лишь с руководством дилера. У мужчины никаких документов в подтверждение его слов они не взяли. Кроме того, сотрудники автосервиса сняли колёса с машины и испортили сигнализацию. Ввиду сложившейся ситуации автовладелец и проводит в сервисе уже вторую ночь и требует, чтобы его сотрудники действовали согласно составленному договору и предоставили ему оплату как юридическому лицу. Также он пытается своими силами провести ремонт машины, поскольку днём это сделать трудно. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что если в действиях враждующих сторон обнаружат нарушения, сотрудники полиции примут определённые меры. Однако этот спор, скорее всего, относится к гражданско-правовым отношениям. Напомним, 17 июля 2021 года в Екатеринбурге 25-летний механик автосервиса решил угнать автомобиль клиентки, но был пойман сотрудниками полиции.. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон автомобиля. Густой черный дым видно издалека: в Екатеринбурге загорелся автосервис

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