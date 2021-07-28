Реку Кушва под просевшим мостом на улице на Менделеева в Тагиле очищают специалисты

Завал под мостом на улице Менделеева в Нижнем Тагиле расчищают специалисты МУП «Тагилдорстрой». Там скопилось много мусора, веток и бревен, из-за этого конструкция просела.

Скопившийся мусор стал угрожать безопасности конструкции мостового перехода. Мост подбило деревьями, образовалась запруда, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Мы загнали туда кран 28 июля, почистили русло, все вытащили. Мост опирается на бетонные шлакоблоки, их подбило течением, они немного обвалились и мост соскочил. Краном приподняли его и поставили на место. Все железные балки целые, если надо будет, то подремонтируем деревянные доски, пояснил Игорь Васильев. Фото: МУП "Тагилдорстрой" Напомним, в конце марта 2021 года жители малой Кушвы заявили, что мост на улице Менделеева в Нижнем Тагиле нужно ремонтировать, так как считают, что конструкция скоро упадет. Фундаментный блок, на который опирается центр сооружения, начал гнить, а мост просел. В администрации города рассказали, что мост осмотрела комиссия, а в весенне-летний период там будут проведены ремонтные работы. Мост через реку Кушва просел в Нижнем Тагиле 4 Фото Мост через реку «Кушва» просел в Нижнем Тагиле. По мнению местных жителей, переход скоро рухнет

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