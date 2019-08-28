В Кольцово появятся прямые рейсы в Мюнхен

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«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, сообщает пресс-служба аэропорта.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс начнет работать с 28 декабря, из Екатеринбурга и обратно самолет будет перевозить пассажиров по субботам. Из столицы Урала борт будет вылетать в 7.35, а из Германии — в 10.50 по местному времени. Время в пути составит 5 часов 10 минут.
«Уральские авиалинии» уже включали данный рейс в расписание в осенне-зимний период 2018–2019 годов.
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