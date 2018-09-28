837 нарушений были выявлены при проверке дорог в Свердловской области

Сотрудники прокуратуры внесли 146 представлений для устранения нарушений. Также в суды были направлены 198 исков для дальнейшего обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния дорог региона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, нарушения выявили почти во всех городах региона, в том числе в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Верхней Сысерти.