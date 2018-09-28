837 нарушений были выявлены при проверке дорог в Свердловской области

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В результате проведенной проверки дорог в Свердловской области выявлены 837 нарушений.
Сотрудники прокуратуры внесли 146 представлений для устранения нарушений. Также в суды были направлены 198 исков для дальнейшего обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния дорог региона.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, нарушения выявили почти во всех городах региона, в том числе в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Верхней Сысерти.
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