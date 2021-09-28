Первые дорожки для велосипедов и самокатов появились в Екатеринбурге

Первые дорожки для велосипедов и самокатов появились в Екатеринбурге
Первые дорожки для велосипедов и самокатов появились в Екатеринбурге
Сегодня, 12:51ТранспортФото: страница Алексея Орлова в Instagram
Зону для велосипедов и самокатов впервые отделили в Екатеринбурге. Об этом заяви мэр города Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Сезон катания на самокатах, по словам главы города, получился противоречивым, так как есть достоинства и недостатки. Он выделил необходимость разделения потоков пешеходов и велосипедистов, а также тех, кто катается на самокатах.

Пока разметка является экспериментальной. Первая дорожка нанесена от проспекта Ленина до кинотеатра «Космос». Для самокатов отдельно выделены парковки.

Орлов подчеркнул, если эксперимент пройдет удачно, то в следующем сезоне дорожки появятся на территории всего Екатеринбурга.

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