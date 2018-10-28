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Реверсивное движение временно ввели на трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Road highway asphalt transportation construction equipment 1033689 pxhere.com

Реверсивное движение временно ввели на трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта

Сегодня, 17:20ТранспортФото: pxhere.com
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