Реверсивное движение временно ввели на трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта

28 октября на участке федеральной трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган проводились работы по приведению в порядок дорожного полотна. На период с 8:00 до 14:00 рабочие перекрыли 78 километр дороги и организовали реверсивное движение, сообщает «Областная газета» .

Дорожная полиция и «Уралуправтодор» просят водителей с понимаем относится к происходящим на трассе ремонтно-восстановительным работам, а также соблюдать ПДД и скоростной режим на дороге.