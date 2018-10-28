Реверсивное движение временно ввели на трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта
Сегодня, 17:20ТранспортФото: pxhere.com
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Из-за работ по замене дорожного полотна на участке трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган временно введено реверсивное движение. Ограничения действовали с 8:00 до 14:00.
28 октября на участке федеральной трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган проводились работы по приведению в порядок дорожного полотна. На период с 8:00 до 14:00 рабочие перекрыли 78 километр дороги и организовали реверсивное движение, сообщает «Областная газета».
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Фото: «Областная газета», oblgazeta.ru
Дорожная полиция и «Уралуправтодор» просят водителей с понимаем относится к происходящим на трассе ремонтно-восстановительным работам, а также соблюдать ПДД и скоростной режим на дороге.
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