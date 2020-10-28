В Нижнем Тагиле с начала года отремонтировали около сотни пешеходных переходов

В Нижнем Тагиле с начала года отремонтировали около сотни пешеходных переходов

Сегодня, 19:46ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
С начала года в Нижнем Тагиле отремонтировали 90 пешеходных переходов и 62 остановочных кармана, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Владислав Пинаев проверил выполнение ремонтов тротуаров и подъездов к социальным объектам за минувший летний сезон.

На данный момент имеются объекты, которые не входят в эксплуатационное содержание, но им требуется реконструкция или восстановление.

Главным акцентом в программе 2020 года стали ремонты подходов к социальным учреждениям. В итоговый список было включено порядка 20 участков, расположенных не только в центре, но и отдаленных районах Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев по итогам объезда рассказал, что программу продолжат реализовывать дальше.

Напомним, ранее были названы дороги, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. В общей сложности планируется ремонт на 14 объектах.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
ремонтпешеходный переходНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы