В Нижнем Тагиле с начала года отремонтировали около сотни пешеходных переходов

Мэр Владислав Пинаев проверил выполнение ремонтов тротуаров и подъездов к социальным объектам за минувший летний сезон.
На данный момент имеются объекты, которые не входят в эксплуатационное содержание, но им требуется реконструкция или восстановление.
Главным акцентом в программе 2020 года стали ремонты подходов к социальным учреждениям. В итоговый список было включено порядка 20 участков, расположенных не только в центре, но и отдаленных районах Нижнего Тагила.
Владислав Пинаев по итогам объезда рассказал, что программу продолжат реализовывать дальше.
Напомним, ранее были названы дороги, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. В общей сложности планируется ремонт на 14 объектах.