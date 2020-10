В Нижнем Тагиле с начала года отремонтировали около сотни пешеходных переходов

С начала года в Нижнем Тагиле отремонтировали 90 пешеходных переходов и 62 остановочных кармана, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Владислав Пинаев проверил выполнение ремонтов тротуаров и подъездов к социальным объектам за минувший летний сезон. На данный момент имеются объекты, которые не входят в эксплуатационное содержание, но им требуется реконструкция или восстановление. Главным акцентом в программе 2020 года стали ремонты подходов к социальным учреждениям. В итоговый список было включено порядка 20 участков, расположенных не только в центре, но и отдаленных районах Нижнего Тагила. Владислав Пинаев по итогам объезда рассказал, что программу продолжат реализовывать дальше. Напомним, ранее были названы дороги, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. В общей сложности планируется ремонт на 14 объектах. Стало известно какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в рамках БКАД в 2021 году

