В Нижнем Тагиле с начала года снизилось количество ДТП

Согласно данным заместителя начальника отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское» Сергея Бернгардта, с января по октябрь 2020 года было зафиксировано 130 ДТП. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество травмированных в результате аварий составило 180 человек (на 17% меньше). Кроме того, погибли пять человек, что на 61% меньше того же периода прошлого года.