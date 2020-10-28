В Нижнем Тагиле с начала года снизилось количество ДТП

В Нижнем Тагиле с начала года снизилось количество ДТП

Сегодня, 19:59ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле с начала 2020 года на 18% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города Владислав Пинаев провел заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, на котором были озвучены данные анализа аварийности на дорогах с начала 2020 года.

Согласно данным заместителя начальника отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское» Сергея Бернгардта, с января по октябрь 2020 года было зафиксировано 130 ДТП. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество травмированных в результате аварий составило 180 человек (на 17% меньше). Кроме того, погибли пять человек, что на 61% меньше того же периода прошлого года.

Бернгардт отметил, что сократилось и количество травм, а также из тяжесть. Однако 34% от общего числа ДТП — с участием пешеходов. В данных происшествиях были травмированы 44 человека, еще двое — погибли.

Напомним, в середине октября стало известно о том, что за девять месяцев 2020 года в Свердловской области увеличилась преступность. В общей сложности было зафиксировано 44 295 преступлений, что на 3,1% больше за тот же период 2019 года.

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