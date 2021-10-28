Разнообразие и выгода: преимущества путешествий на электричке по Свердловской области

Принято считать, что на электричках ездят только дачники, студенты или жители отдаленных городов Свердловской области. Однако пригородные поезда — надежный, выгодный и комфортный вид транспорта, который придется по душе многим любителям путешествий.

Направления для путешествий в Свердловской области Путешествовать на поездах Свердловской пригородной компании можно по Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской и Курганской областям. Поезда также курсируют в Республике Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе. В 2020 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 17,9 пассажира. Постоянно расширяются маршруты пассажирских поездов, так, в январе появились направления Шарташ — Ревда и Екатеринбург — Билимбай. Свердловская область славится достопримечательностями и живописными местами. Стоит посетить Чертово городище и Свердловский краеведческий музей в Екатеринбурге. Электричка до столицы Урала останавливается на станции Невьянск. Здесь есть легендарная Невьянская «падающая башня» и Краеведческий музей. До места легендарных монастырей и храмов — Верхотурья можно добраться на электричке направления Нижний Тагил — Серов. Еще несколько популярных мест в Свердловской области: Дом кузнеца Кириллова, Шунут, Аликаев камень. Но один из самых знаменитых и интересных городов — Нижний Тагил, в который можно приехать на электричке или «ласточке» Свердловской пригородной компании. Для туристов Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru составила топ-10 самых популярных мест города для пеших прогулок. Центр развития туризма Нижнего Тагила Выгода поездок на электричке Маршруты электричек Свердловской пригородной компании многочисленны. Среди жителей Нижнего Тагила самой востребованной среди пригородных поездов является «ласточка» до Екатеринбурга. Стоимость билета на электричку до столицы Урала составляет 181 рубль, на «ласточку» — 301 руб. Проезд на маршрутке стоит от 354 рублей. Казалось бы, разница небольшая, однако пассажиры поездов Свердловской пригородной компании до 15 ноября могут расплатиться картой платежной системы «Мир» и получить кэшбэк 10% от стоимости проезда. А жители Оренбургской области при оплате билета «Картой оренбуржца», которая тоже выпускается российской платежной системой получают повышенный кешбэк до 20%. Сегодня карту «Мир» выпускают более 150 банков. Погода в Свердловской области в ноябре еще радует днями без снега, дождей и минусовых температур, поэтому успевайте воспользоваться выгодным предложением. Перед поездкой не забудьте зарегистрировать карту в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru. Акцию проводит платежная система «Мир» при поддержке администрации региона. Фото: pixabay.com Комфорт пригородных поездов При упоминании электричек в сознании возникает образ деревянных сидений, грязных туалетов и неприятного запаха в тамбуре. Однако сейчас состояние пригородных поездов Свердловской пригородной компании значительно улучшилось. Так, свердловские «ласточки» — поезда комфортного класса с указанием номера места. Электрички или поезда 3-го класса без указания мест могут быть как с пластиковыми сидениями, так и с мягкими креслами самолетного типа; как со столиками, так и без. Составы в основном не закреплены за направлениями, поэтому все зависит от везения. Фото: pixabay.com Но даже в вагоне третьего класса есть ряд преимуществ. Во-первых, в тамбурах теперь никто не курит, значит, нет и неприятного запаха в салоне. Во-вторых, осенью в вагонах немного народа, значит, сидения, рассчитанные на троих, может занять один пассажир. Да и туалеты, которые навевают на многих тоску, не так уж и плохи по сравнению с «зелеными остановками» автобуса у сомнительных уличных туалетов.

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