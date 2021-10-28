Техника для складских работ: виды и применение

Техника для складских работ: виды и применение
Техника для складских работ: виды и применение
Вчера, 09:58ТранспортФото: 1MI
Веб-сайт СкладТех специализируется на продаже складской техники. Компания поставляет технику с лидирующих заводов-изготовителей в Китае.

Складская техника

Работа на складах всегда подразумевает наличие техники. Правильно подобранное качественное оборудование равняется минимизации лишнего физического труда и оптимизации сложной работы. Складская техника в Екатеринбурге доступна к покупке от прямого поставщика с сертификатом качества.

Оборудование магазина поможет обслужить логистические центры и склады с любым грузооборотом. Продавцы интернет-магазина поставляют технику, соответствующую международным стандартам качества, по демократичным ценам: стоимость в СкладТех меньше на 15-20% аналогичных моделей от других известных фирм.

Можно найти нужную модель. Показатели техники сильно варьируются в зависимости от ваших запросов. Производительность оборудования начинается от 30 до 100 паллет в смену, грузоподъёмность может достигать 2 тысяч килограммов. Срок официальной гарантии зависит от модели и составляет от года до трёх лет.

Виды складской техники

В ассортименте магазина есть три основных вида техники.

  • Штабелеры;
  • Гидравлические тележки;
  • Ножничные подъёмные столы.

Штабелер

Штабелер считается одной из вариаций грузоподъёмной складской техники. С помощью штабелеров перемещают паллетированные грузы на небольшие расстояния и высоты.

Штабелеры делятся на ручной, самоходный и электрический. Все модели представлены в СкладТехе.

Используются они для разных задач. Если для тяжёлых грузов лучше всего пользоваться самоходным штабелером, то для работы с грузом на одном стеллаже подойдёт и ручной вариант.

Гидравлические тележки

Гидравлические тележки – это основной вид техники, используемый на складах. На такой тележке установлен гидравлический домкрат, с помощью которого можно поднимать и опускать вилы.

Складские тележки могут быть длинновильными и коротковильными. Иногда вместо вил на аппарате устанавливают паллеты. Также есть тележки с весами для оценки груза и с ножничным подъёмом.

Гидравлические тележки просты и удобны в пользовании. Но с тяжёлым грузом они не справятся.

Ножничные подъёмные столы

Ножничные подъёмные столы часто используются в стеснённых пространствах, в которых нужно оборудование для перемещения груза на небольшую высоту. Также ножничные столы отлично справляются с трудноподъёмными грузами – с большим весом и габаритами.

Также на интернет-портале СкладТех можно найти гидравлические и электрические столы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы