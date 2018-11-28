Нижний Тагил остановил использование противогололёдного реагента «Бионорд»
Дорожные службы временно не будут использовать противогололёдный реагент «Бионорд». Соответствующее поручение подписал начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
В своём поручении глава управления городским хозяйством обратил внимание на неэффективное использование противогололёдного реагента и попросил временно приостановить обработку улиц. Такой режим работы в Нижнем Тагиле сохранится до особого распоряжения Владимира Юрченко. Полной отмены использования реагента не планируется.
При малейшем гололеде коммунальщики высыпают тонны реагентов на проезжую часть и не убирают их по несколько дней. Вот с этим мы боремся и будем бороться дальше, отмечают представители общественного движения «Тагил без ям».
Эксперты уверены, что не использовать реагенты нельзя, поскольку в условиях города это может привести к появлению опасной для участников дорожного движения гололёдицы.
В первую очередь, важна безопасность участников дорожного движения. Всё, что касается чистых дорог, чистых машин, это второстепенно. Паниковать по поводу появления наледи не стоит, если что – мы сразу будем сыпать, запасы у нас большие, отметил директор ООО «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов в беседе с TagilCity.ru.
Посыпка средством продолжится, как только начнутся снегопады. В настоящее время работники МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис» заняты уборкой снега, который выпал несколько дней назад. За прошедшие сутки – 27 ноября – в Нижнем Тагиле работало свыше 60 единиц техники в дневное и в ночное время. Ежедневно с дорог и пешеходных территорий города вывозятся тонны снега.