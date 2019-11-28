В Екатеринбурге появится прямой рейс в город, где захоронены терракотовые статуи

Вылеты из столицы Урала будут осуществляться четыре раза в неделю начиная с 16 декабря. Осуществлять рейсы будут «Уральские авиалинии» на Airbus A320neo, вместимость которого 176 человек. Время в пути составит шесть часов. Минимальная цена билета — 15,8 тысячи рублей.

Из Кольцово в Китай сейчас действуют рейсы до Пекина, Харбина и Ордоса.