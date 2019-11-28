В Екатеринбурге появится прямой рейс в город, где захоронены терракотовые статуи
Сегодня, 11:33ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из екатеринбургского Кольцово будет запущен прямой рейс в Сиань — китайский город, где захоронена «Терракотовая армия», сообщает пресс-служба аэропорта.
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Вылеты из столицы Урала будут осуществляться четыре раза в неделю начиная с 16 декабря. Осуществлять рейсы будут «Уральские авиалинии» на Airbus A320neo, вместимость которого 176 человек. Время в пути составит шесть часов. Минимальная цена билета — 15,8 тысячи рублей.
Из Кольцово в Китай сейчас действуют рейсы до Пекина, Харбина и Ордоса.
В Сиане находится гробница первого императора династии Цинь, рядом с которой расположено захоронение более восьми тысяч терракоторых статуй китайских воинов в полный рост и их коней, известное как «Терракотовая армия»
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