В Свердловской области на «трассе смерти» установят разделители потоков
Сегодня, 09:43ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трассах Екатеринбург – Реж – Алапаевск и Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов установят разделители потоков, сообщил начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Установка разделителей будет проведена в 2020 году. Мера связана с большой аварийностью на данных дорогах. Трасса Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов из-за частых серьезных ДТП получила название «трасса смерти».
Глава региональной Госавтоинспекции пояснил, что большинство аварий связаны с обгонами и выездами на «встречку», установка разделителей поможет сократить число подобных ДТП.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей