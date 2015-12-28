Составлен топ-10 самых дешевых новых автомобилей России в декабре 2015 года

Следом идёт китайский хэтчбек Lifan Smily, который своим обликом напоминает английский Mini Cooper. За 319 тыс. руб. доступна комплектация «Стандарт» с двигателем объёмом 1,3 литра и 5-ступенчатой КП. На третьей ступеньке расположился Lifan Smily New, цена которого начинается от 364,9 тыс. руб.

Седан Lada Granta, занимавший в ноябрьском рейтинге РГ третью строчку, из-за повышения стоимости до 368,9 тыс. руб., опустился на четвёртое место. Та же картина с лифтбеком Lada Granta, подорожавшим до 388,5 тыс. руб. Переместившись на одну позицию ниже, этот автомобиль в рассматриваемом ТОП-10 сейчас шестой. А его бывшее пятое место облюбовал третий Lifan в данной десятке – седан Solano за 379,9 тыс. руб.