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Составлен топ-10 самых дешевых новых автомобилей России в декабре 2015 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Составлен топ-10 самых дешевых новых автомобилей России в декабре 2015 года

28 декабря 2015, 11:30ТранспортMaurice
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