Во всех районах Нижнего Тагила ситуация с уборкой снега под контролем

По словам чиновников, все работы по уборке дорог выполняются по согласованным графикам.

Центральная часть Ленинского района уже готова, на некоторых участках даже выполнены работы в частном секторе, -- сообщил Геннадий Мальцев, Глава администрации Ленинского района.

Однако водители Нижнего Тагила все еще испытывают трудности на дорогах города.

В январе выпала двухмесячная норма осадков, поэтому увеличен выход дорожной техники. В день выходит около 50 единиц техники по всему городу, ночью порядка 70. Сейчас остались основные проблемы - это заужение проезжей части и колейной. С этим и будем бороться рассказал Владимир Юрченко, начальник управления городским хозяйством.

Недавно над Нижним Тагилом прошли большие снегопады, что существенно ухудшило ситуацию на дорогах города. Напомним, два дня назад сотрудникам ГИБДД пришлось спасать из сугроба автомобиль тагильчанки: по словам очевидцев, автомобиль выбросило из колеи.

По данным УГИБДД, в Свердловской области за эту зиму из-за нечищеных дорог погибли 159 человек.

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