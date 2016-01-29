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Во всех районах Нижнего Тагила ситуация с уборкой снега под контролем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во всех районах Нижнего Тагила ситуация с уборкой снега под контролем

29 января 2016, 11:15ТранспортАлександра Логинова
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