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Два новых авиарейса из Екатеринбурга появятся в расписании аэропорта Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два новых авиарейса из Екатеринбурга появятся в расписании аэропорта Кольцово

Сегодня, 00:30ТранспортФото: pxhere.com
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