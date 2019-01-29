Два новых авиарейса из Екатеринбурга появятся в расписании аэропорта Кольцово
Сегодня, 00:30ТранспортФото: pxhere.com
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Регулярные авиарейсы из Екатеринбурга в Республику Коми и Нижний Новгород появятся в расписании аэропорта Кольцово. В обоих случаях полёт продлится примерно 2 часа.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс из Екатеринбурга в город Усинск (Республика Коми) будет отправляться по средам в 13:50. По средам, в 16:20 пассажиры из Усинска смогут прилететь в столицу Свердловской области.
В Нижний Новгород самолёты будут летать по вторникам, в 21:20, обратный рейс в 9:00 по средам. Время в пути будет занимать примерно 2 часа, полёты будут проходить на самолётах Embraer ERJ-145 вместимостью 50 пассажиров.
В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщают, что авиарейс из Екатеринбурга в Усинск появился впервые. Сообщение с Нижним Новгородом ранее не входило в осенне-зимнее расписание.
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