Начало транспортной реформы в Екатеринбурге может быть перенесено
В Екатеринбурге транспортная реформа может быть отложена. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.
Реформу отменят в случае, если чиновники администрации города не успеют подготовить документы для сохранения нынешнего тарифа на проезд.
Транспортная реформа нужна городу для оптимизации экономики. Муниципальный транспорт терпит убытки из-за частников, которые ездят по тем же маршрутам. Убытки города составляют около 50 млн рублей в год.
Мэр Екатеринбурга отметил, что в 2010 году в городе работали около 500 муниципальных автобусов, на сегодняшний день их 200, а автобусов, принадлежащих коммерческим организациям, порядка 1000.
Начало транспортной реформы запланировано на 1 июля 2019 года. Перед ее началом будут закуплены 100 новых автобусов, чтобы разгрузить пассажиропоток, сообщает «Комсомольская правда».
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