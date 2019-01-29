Начало транспортной реформы в Екатеринбурге может быть перенесено

Реформу отменят в случае, если чиновники администрации города не успеют подготовить документы для сохранения нынешнего тарифа на проезд.

Транспортная реформа нужна городу для оптимизации экономики. Муниципальный транспорт терпит убытки из-за частников, которые ездят по тем же маршрутам. Убытки города составляют около 50 млн рублей в год.

Мэр Екатеринбурга отметил, что в 2010 году в городе работали около 500 муниципальных автобусов, на сегодняшний день их 200, а автобусов, принадлежащих коммерческим организациям, порядка 1000.