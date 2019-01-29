Почти 11 млн пассажиров воспользовались услугами МУП «Тагильский трамвай» в 2018 году
Сегодня, 12:40ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2018 году 10 млн 896 тагильчан перевез НТ МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
За 2018 год НТ МУП «Тагильский трамвай» увеличил количество перевезенных людей на 556 тысяч человек. Число тагильчан, воспользовавшихся трамваем за год, достигло 10,896 млн человек. Планируется, что в 2019 году способ передвижения на трамвае выберут 10,916 млн жителей Нижнего Тагила. При условии увеличения выпуска вагонов на маршруты данный показатель может превысить отметку в 11 млн.
Ежегодно отмечается увеличение количества пассажиров, которые выбирают трамвай. В 2014 году их было 9,44 млн человек, в 2015 году перевезены 9,5 млн пассажиров, а в 2017 – 10,34 млн человек, информирует МУП «Тагильский трамвай».
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