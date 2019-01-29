Почти 11 млн пассажиров воспользовались услугами МУП «Тагильский трамвай» в 2018 году

За 2018 год НТ МУП «Тагильский трамвай» увеличил количество перевезенных людей на 556 тысяч человек. Число тагильчан, воспользовавшихся трамваем за год, достигло 10,896 млн человек. Планируется, что в 2019 году способ передвижения на трамвае выберут 10,916 млн жителей Нижнего Тагила. При условии увеличения выпуска вагонов на маршруты данный показатель может превысить отметку в 11 млн.